Sur l’océan, imaginez une explosion sur un bateau touristique. Scénario catastrophe mis en scène aujourd’hui au large de nos côtes. L’exercice de secours permet d’entraîner les équipages des acteurs de la mer, mais aussi montrer les risques au grand public.

14h, au large de la côte ouest de l’île, une explosion se fait entendre sur un bateau touristique…

Appelée en renfort, la frégate de surveillance Floréal analyse la situation « pour voir si les personnes à bord ne commencent pas à sauter à l’eau ou si le feu ne commence pas à prendre en intensité, ce genre de chose… » puis envoie les secours pour tenter de sauver les passagers.

Deux plongeurs sont mobilisés ainsi qu’un hélicoptère pour localiser et hélitreuiller les personnes à la mer.

Aujourd’hui, ce n’est qu’un exercice mais derrière cet entrainement se cache un autre but : enseigner et transmettre les bons gestes à adopter en milieu marin, comme nous confirme le directeur du CROSS Sud Océan Indien, Thomas Rostaing. « La sécurité civile, c’est une culture, c’est d’abord des bonnes pratiques des usagers, connaitre la procédure, quand appeler le Samu, quand appeler le CROSS… En mer, on n’appelle pas le Samu, on n’appelle pas les pompiers, on appelle le CROSS au 196. Il faut qu’on s’ouvre vers l’extérieur, vers la jeunesse pour qu’eux-mêmes réagissent et pourquoi pas susciter des vocations".

Et justement pour cet entrainement, ce sont 16 élèves du collège du Plateau-Caillou qui ont embarqué sur le Maloya, ce bateau où a eu lieu la simulation de l’explosion. « Ce n’est pas tous les jours que l’on voit ça, donc c’est génial », nous raconte un élève.

Une sortie en mer qui sensibilise les marmailles comme le confirme Jean-Marc Thévenin SNSM (société nationale des sauveteurs en mer) de Saint-Gilles Les Bains : « On les sensibilisent au risque de la mer, notamment lorsqu’un jeune va pêcher sur un rocher. On leur apprend à ne pas aller sur les rochers humides, c’est là où les vagues passent ».

16h, fin de l’exercice, les enfants et l’équipage sont récompensées par des surprises avant de revenir sur la terre ferme.