Sa voix a fait l’unanimité lors d’un karaoké organisé le week-end dernier dans un supermarché du Chaudron : la Portoise Soleya la "Tina Turner péi".Rencontre avec une passionnée de musique.

Dans sa garde robe, Soleya a tout pour se mettre dans la peau de Tina Turner. Ce week-end, cette chanteuse amatrice a fait le buzz en participant à un concours de karaoké dans un supermarché local : « J’en tremble encore car l’émotion est forte. J’ai halluciné, ça a pris une ampleur incroyable, je ne m’y attendais pas du tout ».

Sur les réseaux sociaux, son interprétation de « The Best »- Tina Turner cumule déjà plus de 100 000 vues. Un bel hommage pour son idole : « C’est une battante, elle est sexy et elle chante bien. Quand j’ai vu sa vidéo avec Beyoncé je me suis dit qu’à son âge, elle envoie quoi ».

La chanteuse rêve désormais plus grand et compte bien assumer son rôle de Tina Turner péi : « J’ai compris que je n’étais pas comme tout le monde. J’aime le maloya et la tradition. Mais je veux un répertoire de rock soul un peu comme les grandes divas américaines, sans prétention, si je suis amené à chanter mes propres chansons, j’aimerais que ce soit ça ».

Qualifiée pour la finale du concours de karaoké, la chanteuse donne rendez-vous aux fans de Tina Turner ce samedi après-midi dans un supermarché du Chaudron.