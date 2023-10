Facebook - ville de Saint-Paul

La semaine bleue a démarré depuis lundi, plusieurs actions et évènements sont menés dans l’île. La Semaine Bleue met en lumière les contributions de tous les aînés, quels que soient leur âge et leur niveau d’autonomie, à la vie économique, sociale et culturelle. Pour exemple à Saint-Paul, les centenaires sont mis à l’honneur.