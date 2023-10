La commune de Saint-Paul, triste lauréate des prix de la France Moche nous en parlions il y a quelques mois. Les gros panneaux, les 4 par 3 géants sur la Chaussée Royale notamment. Action, réaction…La mairie va proposer un nouveau règlement local de publicité.

Les panneaux ont envahi la ville de Saint-Paul. Pour les habitants le constat est sans appel.

"C’est très moche et puis parfois c’est mal placé. " "Parfois ça gêne au niveau de visibilité quand on circule", déclarent tour à tour plusieurs passants.

Un projet porté par la ville ambitionne de réduire les panneaux publicitaires. Les hauts de Saint-Paul sont les grands absents du projet. "’On a estimé qu’il y aurait pas plus d 25 % de diminution de la publicité dans les hauts. Alors qu’en bas c’est 100 % de diminution donc il y a un gros écart entre les hauts et les bas qui n’est pas justifié. Il y a moins d’activité économique dans les hauts donc il y a moins de justification à faire de la publicité dans les hauts", affirme Vincent Chausserie-Lapree, représentant local de l’association paysage de France

Pour la mairie cette différence est justifiée.

Le choix des zones d’action fait suite à un diagnostic. "On traite d’abord le plus urgent. La pub l’affichage c’est une activité économique. Qui dit activité économique dit entreprise. C’est aussi des ressources pour la commune. Ça distribue des ressources à des salariés mais aussi aux propriétaires qui louent" explique Michel Clemente, adjoint au maire de Saint Paul délégué au tourisme et à la transition écologique.

Le projet n’est pas encore figé. La lutte contre la pollution visuelle et lumineuse se poursuit.