Saint-Paul construit son avenir avec 37 jeunes accueillis en service civique. Le Maire de la Ville, Emmanuel SÉRAPHIN, les reçoit chaleureusement lors d’une cérémonie organisée à l’Hôtel de Ville le mardi 10 octobre 2023.

Ces volontaires s’engagent pleinement au service des Saint-Pauloises et des SaintPaulois pour bâtir une commune plus forte, plus solidaire et plus dynamique. La Municipalité croit fortement en la jeunesse, en son potentiel et en sa capacité à apporter des changements positifs pour la population.

Cet accueil se déroule également en présence de la Conseillère municipale déléguée à ce dispositif, Huguette GRONDIN, et de la Ligue de l’Enseignement, représenté par son Président, Patrice BOYER.

En démarrant leurs missions d’utilité publique au sein de la collectivité, ces jeunes ambassadrices et ambassadeurs du changement :

• aideront les personnes âgées à combattre leur isolement

• inspireront d’autres jeunes à s’impliquer pleinement dans la vie de la cité

• travailleront avec les Conseils des Habitants et des Conseils citoyens pour nourrir la démocratie participative

• éduqueront nos marmay à des valeurs cruciales telles que l’égalité, le vivre ensemble et l’alimentation responsable

• deviendront des sentinelles de l’environnement

Pour la Ville, recruter un service civique, c’est bien plus qu’un simple engagement. Recruter 37 jeunes âgés de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, c’est offrir toute sa place à cette belle jeunesse saint-pauloise.

Saint-Paul possède en effet une ambition marquée pour ses 11 628 jeunes de 11 à 17 ans et ses 7 933 adultes de 18 à 25 ans qui vivent dans la commune.

Cette volonté de devenir une Ville pilote pour la jeunesse s’est aussi traduite par l’organisation du Forum de la Jeunesse au parc Expobat. Ce rendez-vous a été un succès avec plus de 80 partenaires réunis pour accompagner les collégiens et les lycéens.