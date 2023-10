Dans le cadre des Journées du Patrimoine à La Réunion, Jacky Gigan ouvre les portes de son ancienne case créole qu’il rénove seul depuis plusieurs années.

Ce dimanche 17 septembre à Saint-Joseph, Jacky Gigan vous ouvre les portes de son ancienne case créole. Depuis plusieurs années, cet ancien coiffeur s’est donné comme mission de restaurer cette magnifique case créole afin de ne pas laisser celle-ci à l’abandon.

"Le but d’ouvrir ma vieille case ce dimanche est de pouvoir proposer quelques manifestations aux Réunionnais. Il y aura des ateliers pour égrener et moudre le maïs avec des ustensiles d’avant, faire des galettes manioc et tifine (marie brizard et boudoirs)".

Les visiteurs pourront voyager dan tan lontan avec Jacky et revivre certaines traditions. Pour vous y rendre, elle est située dans la rue du Général Lambert près du salon de coiffure "Art&création".