La résidence Vauban devrait être détruite prochainement. En attendant, les habitants du quartier s’impatientent.

Avant leur démolition, les appartements de la résidence du Vauban vont être désamianté. Projet, construire un tout nouveau quartier, plus vert.

"Le projet est bien, il y a plus de verdure et les bâtiments sont jolis", témoigne une jeune habitante.

"Ce sont de vieux bâtiments, c’est peut-être le plus vieux quartier de Saint-Denis, donc forcément, ça sera mieux", estime une seconde.

"Oui ca va rafraichir le quartier, mais bon, les jeunes aiment ces bâtiments... mais c’est comme ça", explique un habitant.

Auparavant, la résidence du Vauban comptait 160 logements sociaux. Après travaux, elle n’en comptera plus que 90.

Stéphane qui vit dans le quartier depuis ses 16 ans, se dit impatient de voir le résultat : "J’habitais tout en haut et ils sont venus me déloger, j’ai été obligé de partir et retourner chez mes parents. On verra si c’est bien. Mais là, le quartier ne vit plus en ce moment, il est désert", observe-t-il.

A coté, le supermarché devrait aussi faire quelques travaux et être agrandi de 40 mètres carrés. Les travaux devraient commencer en octobre.