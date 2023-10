D’après les 27 contrôles réalisés, le prix du bouclier qualité prix reste stable malgré la hausse des prix des produits alimentaires. Le plafond du bouclier qualité prix (BQP) fixé réglementairement à 348 euros en 2023.

En dépit d’une hausse du prix des produits alimentaires de 9,1 % sur un an, le plafond du bouclier qualité prix (BQP) fixé réglementairement à 348 euros en 2023 est respecté par toutes les enseignes, avec un prix moyen de 343,8 euros qui n’a pas bougé depuis sa mise en place en avril dernier.

D’après les 27 contrôles réalisés par le pôle concurrence de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) depuis avril 2023, les améliorations se poursuivent sur l’affichage et le balisage, conformément aux engagements pris par les enseignes en fin d’année dernière : affiche plus visible à l’entrée du magasin et meilleur étiquetage dans les rayons.

L’amélioration la plus notable concerne une diminution importante du nombre de ruptures constatées en magasin : alors que le taux de rupture était en moyenne de 15 % avant la crise COVID, il était monté à 20 % depuis cette date, avant de retomber à 12 % à l’occasion des derniers contrôles effectués par la DEETS le mois dernier.

Près de 6 mois après sa mise en place, le succès du BQP bricolage se confirme avec un prix plafond de 290,60 euros pour une liste de 20 produits et des engagements en termes d’affichage et de balisage bien respectés par toutes les enseignes. Des progrès ont également pu être constatés sur la disponibilité des produits, avec une baisse du nombre de ruptures par rapport aux derniers contrôles effectués en juin 2023.