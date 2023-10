Ce samedi, M. et Mme Bigey renouvellent leurs vœux de mariage, après 50 années de vie commune.

50 années de mariage ! Un demi siècle de vie commune !

M. Jean-Yves Bigey et Mme Gilberte Bigey, née Grondin, célèbrent ce samedi 7 octobre, leurs 50 ans de mariage, en renouvelant leurs vœux.

Le couple s’est rencontré "grâce au frère de mon mari", explique Gilberte, il y a 50 ans, au Tampon.

"Lui avait 25 ans et moi 23 ans", se remémore Gilberte. Patients, les tourtereaux attendront quelques mois avant d’officialiser leur rencontre et se marier.

Gilberte a travaillé en tant que femme de ménages chez les particuliers. Et Jean-Yves était chauffeur livreur.

A désormais 73 et 75 ans, M. et Mme Bigey ont habité toute leur vie à la Plaine-des-Cafres.

De leur union, sont nés 5 enfants, "5 garcons", précise la mère de famille. Puis également, 16 petits-enfants et 11 arrière petits-enfants.

Un secret de longévité ? Il n’y en a pas pour le couple qui explique que dans 50 ans de vie commune, "il y a des hauts et des bas et c’est normal dans un ménage. On se supporte, on fait avec, mais on a jamais été séparé", rappelle-t-elle fièrement.

Très entourés par leur famille, M. et Mme Bigey célèbrent ainsi ce jour leur union, "à la mairie de la Plaine-des-Cafres à 10H15, puis à l’église de la ville, avec 80 personnes", ajoute-t-elle.

Bravo à eux et vive les mariés !