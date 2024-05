L’Union européenne permet à présent aux territoires ultramarins de déroger à l’obligation du marquage "CE". Une modification législative qui permet d’alléger les règles d’importation des matériaux de construction. Anthony Lebon, Président de la FRBTP était l’invité du JT de 19h d’Antenne Réunion.

"Il n’y a plus l’appellation CE néanmoins la Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux Publics va apporter une vigilance toute particulière aux autres normes.

Il va rester une certification locale qui se nomme le RUP (Région ultra périphérique) qui est calquée sur la norme européenne, mais ce ne sera plus centralisé sur le Métropole. Tout va être piloté ici par la FRBTP ce qui permettra plus de proximité. À la fois aux petits industriels locaux, mais aussi aux régions limitrophes de l’Océan indien d’obtenir cette certification RUP sous le contrôle des protocoles.

Il est aussi important de préciser que ces matériaux importés seront validés par nos assureurs, il n’y aura pas de dégradation de qualité."

Quant à la baisse de prix qui pourrait en découler "le fait d’ouvrir au réseau ultrapériphérique, le marché va se réguler, créer sa loi avec plus de choix et plus de produits donc une ouverture des gammes qui à terme va générer des économies", conclut Anthony Lebon, Président de la FRBTP.