La diocèse de la Réunion a ouvert une cellule d’accueil et d’écoute pour les personnes victimes d’abus sexuels dans l’Église.

Création de la cellule d’accueil et d’écoute

Conformément aux recommandations de la Conférence des évêques de France, Mgr Gilbert Aubry, Evêque émérite de La Réunion, a mis en place une cellule d’accueil et d’écoute destinée à toute personne ayant été victime de harcèlement, d’agressions et/ou d’abus sexuels commis par un membre en responsabilité dans l’Église : membres du clergé (évêques, prêtres, diacres), religieux ou religieuses, ou laïcs. Il peut s’agir d’évènements actuels, récents ou anciens.

Présentation de la cellule

La cellule d’écoute est composée de personnes dument formées à l’écoute, issues de différents horizons sociaux et professionnels. Elle est placée sous la tutelle de l’Evêque de la Réunion Mgr Pascal Chane-Teng.



Mission de la cellule

Elle a pour mission l’accueil et l’écoute des personnes victimes ainsi que le soutien de ces personnes, dans les initiatives qu’elles souhaitent prendre ou qu’elles recherchent afin de se reconstruire : procédure judiciaire, accompagnement psychologique et spirituel.

Confidentialité et secret

La cellule d’écoute est tenue à une stricte obligation de confidentialité et de secret. Chaque membre signe un engagement en ce sens.

Seule la victime peut autoriser la cellule à révéler des informations.

Cellule et Justice

La cellule d’écoute ne se substitue en aucun cas à la Justice, et ne dispense pas les chrétiens et les ministres ordonnés d’informer les instances judiciaires de toutes situations qui relèveraient de leurs compétences, conformément aux articles 434-1 et 434-3 du Code Pénal.



Cellule et thérapie

La cellule d’écoute ne se substitue pas, non plus, à la thérapie ou à la médecine, même si le fait de se livrer est une première étape de reconstruction de la victime.



A qui s’adresse la cellule ?

Cette cellule s’adresse aux personnes majeures ayant subi des abus sexuels, psychologiques, et/ou une emprise au sein de l’Église, lorsqu’elles étaient mineures ou majeures.

A qui ne s’adresse pas la cellule ?

La cellule n’a pas vocation à entendre les mineurs. Elle peut en revanche les orienter et orienter leurs parents vers les instances ou organismes compétents.



Contacter la cellule ?

Toute personne victime d’abus sexuel, ou proche de victime, peut prendre contact avec cette cellule :

* par courriel à [email protected]

* par téléphone au 0692 38 08 37