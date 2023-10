André Martin, Directeur général d’Orange Réunion annonce l’ouverture du réseau 5G d’Orange à Cilaos en présence de Jacques Techer, maire de la commune.

Pour permettre aux clients de bénéficier pleinement des usages de la 5G, le centre-ville de Cilaos est couvert en 3,5 GHz, la fréquence apportant les meilleurs débits et la seule à exploiter le véritable potentiel de la 5G.

Orange, acteur majeur des télécommunications, accompagne l’évolution des modes de consommation des Réunionnais et leur permet de bénéficier des dernières technologies et de la meilleure qualité de réseau possible et ce même dans les zones les plus éloignées du littoral, voire difficile d’accès.

L’aménagement du territoire et le développement économique comme priorités

En lançant la 5G à Cilaos, Orange prépare les usages de demain avec une technologie qui va permettre d’être à la pointe du numérique. Cette évolution du réseau est importante dès aujourd’hui mais également pour les années à venir. A l’heure où les entreprises accélèrent leur digitalisation, la 5G permettra de développer des usages numériques innovants et contribuera au dynamisme économique et social de la commune.

Jacques Techer, maire de Cilaos : « Cilaos est devenu un véritable carrefour du tourisme, d’échanges et d’exigences. C’est un point central avec un fort besoin en développement numérique. Le développement des nouvelles technologies et donc la 5G d’Orange, acteur historique, est un avantage indéniable et indiscutable pour nos populations. Nous mobiliserons les acteurs locaux du tourisme, de la télémédecine, de l’agriculture, de la restauration et du commerce pour développer le dynamisme de Cilaos autour des usages de la 5G ».

Au sein de l’Office du Tourisme, Orange a présenté ses solutions pour accompagner le développement touristique. Les gites et autres sites aujourd’hui éloignés de solution de connectivité fixe pourront bénéficier d’une connectivité haut débit et proposer du wifi de bonne qualité à leurs clients grâce à l’Airbox 5G Wifi.

Des ateliers de démonstration ont été proposés pour présenter les possibilités offertes par la 5G, notamment autour d’expériences enrichies. C’est le cas de LegendR, une solution spécialisée dans les technologies immersives et interactives dans les domaines du tourisme et de l’éducation. Elle est disponible sur smartphone et s’adresse à un large public grâce à ses possibilités étendues, du jeu interactif à la redécouverte historique.

Également présentées en démonstration, deux solutions innovantes : Virtual Tour 360°, autour de la vidéo immersive et interactive qui permet de plonger l’utilisateur au cœur de l’action, et la solution XpertEye qui favorise le partage d’expertise à distance grâce à des lunettes connectées.

André Martin, Directeur général d’Orange Réunion : « Avec la 5G, notre objectif consiste à offrir à nos clients la meilleure vitesse de connexion, jusqu’à trois fois supérieure à la 4G. Le temps de latence est également nettement amélioré et le nombre d’utilisateurs connectés simultanément démultiplié sans risque de saturation. Après Mafate, Orange continue de déployer son réseau 5G dans les hauts, à Cilaos. Grâce à cette nouvelle technologie, particuliers et entreprises peuvent désormais bénéficier d’une qualité de service sans précédent et explorer de nouvelles utilisations. Orange poursuit ainsi son plan d’aménagement numérique du territoire, en coopération constructive avec toutes les collectivités locales. »

Engagé dans une démarche qui se veut exemplaire, la 5G, moins énergivore que la technologie précédente, s’installe sur les antennes existantes tout en étant capable de transporter davantage de données qu’auparavant. De plus, l’antenne 5G est directive, c’est-àdire qu’elle n’émet pas en permanence, mais seulement quand cela est nécessaire et uniquement en direction du mobile qui en fait la demande. Cela représente un gain d’énergie important. Le déploiement du réseau 5G engagé par les équipes d’Orange se poursuit de manière progressive sur l’ensemble du département. Pour bénéficier des services de la 5G, Orange propose de nombreux mobiles et forfaits compatibles 5G avec ou sans engagement allant de 50Go à 200Go.