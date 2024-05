La cérémonie religieuse, essentielle pour les fidèles... Le Nouvel An tamoul, c’est aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la culture indienne... Plusieurs communes jouent le jeu ! Comme à Saint-Benoît... Où plusieurs animations sont prévues tout au long de la journée. Un village indien, des spectacles, un Holi... Mais aussi un repas traditionnel ! Cabri massalé dan’ feuille banane... Avec la main bien sûr !

A Saint-Benoît, du cabris massalé est servi au public, dans des feuilles de banane avec la main bien sûr ! C’est une tradition. On l’aime et le déguste. C’est une bonne ambiance, avec le partage. On retrouve également des personnes qui ne sont pas forcément de confession tamoule venus partager ce repas important.

Par ailleurs, plusieurs animations sont prévues tout au long de la journée avec notamment un village indien, des spectacles, un Holi.