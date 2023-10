Un appel à la grève a été lancé par l’intersyndical pour une mobilisation massive aujourd’hui à La Réunion. Deux manifestations sont prévues : une à Saint-Denis et une à Saint-Pierre.

Au coeur de ce mouvement de grève : le retrait de la réforme des retraites, l’égalité entre les femmes et les hommes, l’austérité européenne ou encore la revalorisation des salaires public et privée, les retraites et minima sociaux...

A Saint-Denis, les grévistes démarreront depuis le petit-marché dès 9h

Pour la manifestation à Saint-Pierre, un rassemblement est prévu devant le Casino de la ville dès 9h.

A noter que l’intersyndicale des médecins libéraux appelle à une grève illimitée à partir d’aujourd’hui.

