Ce dimanche, les proches de Eddy Labbe, tragiquement disparu après avoir reçu un coup de couteau il y a un an, défilait pendant une marche blanche. A ce jour,l e coupable du meurtre court toujours.

Un an après, difficile pour la famille de revenir sur les lieux du drame.

En septembre 2022, Eddy Labbe, 36 ans, amateur de football est poignardé à mort devant une boutique à Plateau Caillou. A ce jour, aucun coupable, aucun indice et le mystère reste entier.

"Ca fait un an et on attends toujours que les gens se dénoncent. On veut que justice soit faite, notre coeur à mal", témoigne un membre de sa famille.

"C’est un peu dur dans la vie de tous les jours parce que ca fait un an et on vit toujours dans le doute. On veut savoir qui a fait ça, en avoir le coeur net", commente cet autre membre.

Ainsi, une marche blanche a été organisé ce dimanche par sa famille, qui ne demande qu’une chose : que justice soit faite.

"On est tellement dans la peine, je n’ai plus les mots", indique une personne.

A l’époque, deux suspects avaient été interpellés, avant d’être relâché ; Mais alors, qui est l’auteur de ce coup de couteau mortel. Une chose est sure, le coupable est encore en liberté.

Surnommé Chinois par son entourage, Eddy Labbe était connu pour être quelqu’un de discret et pas du tout bagarreur. Pour la famille aujourd’hui, l’important c’est surtout qu’on ne l’oublie pas.