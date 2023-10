La journée de samedi débute sous un ciel assez nuageux sur les régions de l’Est et du Nord-Est avec de petites farines attendues par place comme sur Saint-André par exemple. Sur l’Ouest et le Sud, de belles périodes ensoleillées sont observées.

Au fil des heures, l’intérieur de l’île se charge de nuages, laissant les plus hauts sommets profiter de belles trouées de ciel bleu.

L’après-midi, les nuages gardent la vedette sur les régions de l’Est et du Nord-Est, même si les pluies ont tendance à s’espacer dans le temps. Nuages et éclaircies se partagent le ciel dans l’intérieur, le risque d’averses étant faible.

C’est encore dans le sud qu’il fait le plus beau l’après-midi avec un vent d’Est qui souffle en rafales entre 50 et 60 km/h. Le vent souffle également de Nord-Est dans les environs du Port, de la Possession jusqu’à Saint-Paul avec des rafales du même niveau. Sur les plus hauts sommets, le vent s’oriente au Sud-Ouest avec des rafales de 40 à 50 km/h.

Les températures repartent légèrement à la hausse.

La mer reste agitée dans l’ouest et le sud mais la houle continue de s’amortir, elle reste peu agitée dans l’est et le nord.

Horaires des marées à La Pointe des Galets le samedi 14/10/23 :

Marée basse : 06:57 et 19:22

Marée haute : 00:53 et 13:13