Quelques gouttes cette nuit ont apporté un peu d’humidité sur le littoral Est et les premières pentes. Ailleurs le temps était plus sec.

Ce matin, les nuages repris par l’alizé glissent sur le Nord-Est de l’île ont tendance à s’évacuer en mer. Le soleil reste l’élément dominant de la matinée en particulier sur le sud de l’île et les plus hauts sommets. Les nuages de pentes se forment tardivement dans la matinée et semblent avoir une préférence pour le nord-ouest du département. Peu à peu ils s’épaississent et prennent la direction du littoral en direction de la baie de la Possession. Quelles gouttes peuvent s’échapper au niveau de la nouvelle route du littoral et du côté du brûlé. Au cours de l’après-midi les nuages rentrent également dans les cirques, seul Cilaos semble conserver un bon ensoleillement. Des averses de fin de journée débordent également sur Saint-Denis avant de s’évacuer en mer.

Les températures maximales évoluent entre 26 et 29 degrés sur le littoral, 20 à 23 degrés dans les cirques et 15 à 18 degrés du côté du Volcan.

L’alizé de secteur Est est faible et les brises dominent presque partout. Seule le sud sauvage et la région de St-Pierre conservent des rafales voisines de 40 km/h. Le vent prend également une composante Nord-Est en baie de la Possession l’après-midi.

La mer est agitée au déferlement d’une houle australe s’amplifiant vers les 2 mètres 50 en soirée.