La Réunion se réveille sous des cieux généralement cléments. Des nuages et quelques averses sont toutefois présents au lever du jour entre Saint-Philippe et Sainte-Suzanne en passant par Saint-Benoît.

Au fil des heures, l’évolution diurne se met en place et les nuages, accompagnés d’averses, envahissent progressivement les mi-pentes de l’Est à partir du milieu de matinée avant de s’étendre à l’ensemble des hauts l’après-midi. Ces nuages prennent de l’ampleur et finissent par priver même les plus hauts sommets des faveurs de l’astre solaire. Ils donnent des averses de faible intensité dans l’intérieur sans préférence particulière mais celles-ci sont tout de même plus durables et plus marquées autour du volcan. Les littoraux Ouest et Sud du côté des plages ou de Saint-Pierre conservent cependant de belles éclaircies tout au long de la journée.

Les températures évoluent peu et restent au-dessus des normales de saison. On attend au meilleur de la journée 27 à 29 degrés sur le littoral, 20 à 24 degrés dans l’intérieur, 14 à 16 degrés au volcan ou au Maïdo.

Le vent d’Est à Nord-Est souffle avec des rafales de 50 à 60 km/h sur le Sud Sauvage et sur le Chef Lieu alors que les brises prédominent sur la façade Ouest du département.

La mer est forte sur le sud sauvage, agitée ailleurs.

La houle de Sud-Ouest s’amortit sous les 2 mètres en journée alors qu’une houle d’alizé voisine de 2 mètres déferle sur le littoral Est de l’île.