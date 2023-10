Le vent des alizés se renforce et s’oriente au Sud-Est. En effet, ce vent sensible sur le littoral du Sud Sauvage remonte jusqu’à Saint-Pierre avec des rafales approchant au plus fort de la journée les 60 km/h.

Il remonte également avec un vent de sud sur les plages de l’Ouest. Sur le littoral allant de Saint-Benoit à Saint Denis en passant par Saint André, le vent souffle dans une moindre mesure avec des pointes à 50km/h. Après un début de matinée ensoleillé, les nuages poussés par le vent favorisent de belles éclaircies sur le littoral. En revanche, l’après-midi les nuages formés sur les pentes ont tendance à glisser sur la baie de Saint-Paul et de la Possession. Au passage quelques gouttes peuvent traverser la route du littoral. Le reste du littoral garde de belles embellies. Les températures maximales, toujours supérieures aux normales de saison oscillent entre 26 et 29 °c sur le littoral. Le mercure monte également à 24 °c à Cilaos et entre 15 et 18 °c sur les hauts sommets comme le Maido et le Pas de Bellecombe-Jacob. Un élément remarquable à citer, c’est la houle qui s’amortit progressivement sur le sud sauvage pour passer sous les 2 mètres 50 en soirée.