La matinée est souvent belle et bien ensoleillée sur une majorité de l’île. Seuls quelques passages nuageux inoffensifs peuvent intéresser le littoral s’étendant de la Pointe de la Table à Champ-Borne en passant par Sainte-Rose, pour ces premières heures.

Les nuages prennent ensuite possession des pentes mais laissent dégagés les plus hauts sommets et globalement les cirques. Les ondées associées restent isolées et se retrouvent principalement sur les Hauts de l’Ouest et peuvent ensuite déborder sur les côtes situées entre Saint-Paul et Saint-Leu. Le littoral de Saint-Denis à Saint-Pierre en passant par la route des Laves bénéficie d’un franc soleil tout l’après-midi.

Les brises dominent en matinée, mais le vent de Nord-Est se met en place en journée sur le Sud Sauvage, ainsi que de Sainte-Marie à la baie de la Possession, avec des pointes correspondantes comprises entre 40 et 50 km/h au maximum.

Ce matin, la mer est peu agitée au Nord, mais agitée de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table sous l’effet d’une houle australe proche de 1 mètre 50 ce matin. Cette houle s’amplifie progressivement pour atteindre les 2 mètres 50 en première partie de nuit prochaine, donnant alors une mer forte sur les zones exposées.

Les températures maximales atteignent les 27 à 30°C sur le littoral, 22 à 25°C dans les cirques et 19 à 20°C au Pas-de-Bellecombe-Jacob et au Maïdo.