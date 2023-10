En soirée, un front froid atténué aborde le Sud de l’île apportant des averses au Sud d’une ligne Sainte-Rose / Saint-Leu. Ces averses deviennent plus fréquentes sur le Sud Sauvage au cours de la nuit suivant.

Les températures maximales atteignent les 27 à 30°C sur le littoral, 22 à 24°C dans les cirques et 21 à 23°C au Maïdo et au Volcan.

Un vent de secteur Ouest prédomine sur le Nord et le Sud de l’île et souffle en rafales voisines de 50 à 60 km/h sur les plus hauts sommets. Un petit alizé de Sud-Est revient ensuite en soirée.