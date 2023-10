Le temps se dégrade dans la région du Piton de la Fournaise mais les conditions météorologiques restent très agréables sur le reste de l’île ce matin. En effet le vent des alizés apporte un peu plus de nuages sur l’Est de l’île de Saint-Philippe à Sainte-Suzanne.

Le ciel est couvert et de plus en plus grisonnant. Au cours de la matinée, les nuages remontent également vers la Plaine des Palmistes voire même sur la Plaine des Cafres. Les nuages devenant un peu plus denses au cours de la matinée donnent quelques averses sur la région de Sainte Rose et les nuages de pentes sur l’Ouest prennent la direction du littoral au cours de l’après-midi. Quelques éclaircies persistent sur Saint-Louis et dans les Cirques. Sur les plus hauts sommets, le ciel est dégagé mais le vent souffle en rafales (cette nuit il a été mesuré 90 km/h en rafales au Maido).

Les températures ont tendance à baisser d’un ou deux degrés par rapport à la veille avec le contraste habituel Ouest/Est, plus chaud à l’ouest, plus frais à l’est. Il est prévu 24 à 28 °c sur le littoral, 15 à 16 °c du côté du Volcan et du Maido. Mais le temps reste chaud à Cilaos avec 24°c.

Le vent est modéré de dominante Est. Ils avoisinent les 50 à 60 km/h sur le Sud Sauvage, et entre Sainte-Marie et la Possession, où il s’oriente un peu plus au Nord-Est. Les brises prédominent sur les plages de l’Ouest jusqu’à Saint Pierre.

La mer est peu agitée sur le Nord-Ouest, agitée ailleurs, avec une houle de Sud-Ouest voisine de 1 mètre 50 du Port-Ouest à la Pointe de la Table.