Mis à part de discrètes grisailles matinales présentes sur l’Est en début de journée, le soleil brille généreusement à peu près partout.

Au fil des heures, entre l’humidité poussée par l’alizé et l’évolution diurne qui se met en place, le ciel devient de plus en plus nuageux dans les hauts en dessous de 2500m d’altitude.

À partir de l’après-midi, quelques averses peu vigoureuses se déclenchent du côté du Tampon ou des Avirons, mais également sur les contreforts Est du Volcan et les hauteurs de l’Est en général. Les éclaircies quant à elles demeurent agréables sur le littoral Nord et Ouest en particulier.

Les températures maximales sont en légère hausse et atteignent 27 à 29°C sur le littoral, 22 à 25°C dans les cirques et 15 à 17°C du côté du Maïdo ou du Volcan.L’alizé de secteur Nord-Est reste modéré sur les côtes Nord-Ouest et Sud-Est avec des rafales del’ordre de 50 à 60 km/h. Les brises dominent de la Pointe des Aigrettes à Saint-Pierre.La mer est peu agitée à agitée.

Une petite houle d’alizé de l’ordre de 1,50 m concerne l’Est de l’île.

Horaires des marées à La Pointe des Galets le samedi 30/09/23 :

Marée basse : 07:48 et 20:08

Marée haute : 01:41 et 14:00