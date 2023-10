Ce matin hormis quelques nuages élevés, le ciel se montre clément. Au fil de la matinée, les traditionnels nuages de pente ceinturent le relief de la réunion.

En fin de matinée, les éclaires deviennent de plus en plus discrètes dans les Cirques et sur le relief en général.

Cette après-midi, cette tendance se confirme, les nuages prennent la main sur le relief, dans les cirques et sur le Volcan, les coins de ciel bleu sont rares.

Des averses parfois modérées sont attendues sur le relief et dans les cirques. Les averses les plus marquées devraient intéresser principalement la région du volcan.

Sur le littoral les nuages débordent par endroit, mais le temps reste globalement sec.

La chaleur est bel et bien installée : les températures, déjà très douces ce matin, vont monter en flèche. Les valeurs maximales sont atteintes avant midi : on arrive fréquemment à franchir les 30°C sur les zones côtières. Dans les cirques, on prévoit entre 25°C dans Salazie et Mafate, et jusqu’à 28°C à Cilaos. Plus haut, 23°C au Maïdo et au Pas de Bellecombe.

Le vent est faible. La mer est peu agitée a agitée