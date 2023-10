Les chiens à la plage sont interdits sur une partie de l’île pendant la journée. Sachant que de nombreux propriétaires ne respectent pas les règles, l’interdiction pointe le bout de son nez.

Emmener son chien à la plage est une pratique courante pour beaucoup de propriétaire. Pourtant, c’est interdit de Saint-Paul à Saint-Pierre, de 8h à 18h.

Malgré ces règles, nombreux sont ceux à ne pas les respecter.

"Il n’y a pas de panneau d’interdiction, donc pour moi c’est bien et pour ma chienne aussi", raconte cette promeneuse.

"Il va faire ses besoins et je les récupère, je ne vois pas où est le problème", estime ce second propriétaire.

Si certains sont contre l’interdiction, d’autres en revanche sont formellement pour.

"Ils font pipi, caca, là où les personnes sont sur la plage, ce n’est pas possible", rétorque ce promeneur.

"S’ ils ne ramassent pas les déchets des chiens c’est dommage. On n’a rien contre l’animal, c’est plutôt le mauvais comportement des maitres", explique ce baigneur.

Ici, à L’Étang-Salé, la municipalité a installé plusieurs panneaux, mais a remarqué qu’ils sons systématiquement enlevés par des citoyens.

"Les gens ne jouent pas forcément le jeu quand il est question de règles et lois qui ne leur plaisent pas. J’ai assisté à ça et quand il ya des gros chiens, pour les enfants ça peut être dangereux", explique Laureen Sanchez, conseillère municipale à la délégation de la protection animale à l’Étang-Salé.

Les raisons de l’interdiction sont multiples, problème d’hygiène, de sécurité, pour des communes les chiens sur la plage représentent une réelle problématique.

"Des fois il peut y avoir des organises nuisibles sur les coraux et les poissons. Et ça peut être dangereux pour les animaux endémiques. C’est pour ça qu’on évite les chiens à la plage, dans la réserve marine", ajoute Eric Pinault, élu à la mairie de l’Étang-Salé, sur les affaires maritimes, tourisme et environnement.

Pour rappel, si vous vous rendez à la plage avec votre animal, en dehors des horaires autorisées, vous êtes passible d’une amende qui varie en fonction de la commune.