Paul Junot, syndicaliste et dirigeant de la CFTC Réunion, est sous le coup d’une procédure de licenciement de la part de BNP Paribas. Il lui est reproché selon les dires du syndicaliste d’avoir un comportement agressif.

Paul Junot a été entendu aujourd’hui par les membres du comité social et économique (CSE) de la banque. Ils procèdent à l’examen du dossier. On lui reproche un comportement hostile et dénigrant. Le syndicaliste se défend "on me reproche d’avoir envoyé trop de mails".

Les membres du CSE procéderont à un vote anonyme. Ce vote ne sera pas une fin en soi, le dossier de Paul Junot passera ensuite entre les mains de l’inspection du travail.