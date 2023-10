Suite au placement en liquidation judiciaire du média "Le Quotidien", le député Réunionnais Frédéric Maillot a réagi dans un communiqué. Il souhaite qu’ils soit repris "par des investisseurs réunionnais"

Le communiqué :

Pour le pluralisme et l’indépendance de la presse réunionnaise

Le Quotidien fait partie de notre patrimoine de presse et culturel qui oeuvre depuis 47 ans à décrypter par l’expertise et le professionnalisme de ses journalistes, les enjeux et la complexité de la société réunionnaise et de l’Océan Indien. Au nom de la pluralité garante de notre démocratie locale, nous nous devons de garantir la continuité d’un tel organe de presse local qui contribue à véhiculer l’identité et la pensée réunionnaise.

Je souhaite que Le Quotidien soit repris par des investisseurs réunionnais et non inféodé au capital international des grands groupes qui ont déjà manifesté leur intérêt, ceux-là même qui nous font subir la vie chère à La Réunion. En effet, on ne peut pas laisser ces grands groupes internationaux influer sur la ligne éditoriale de notre presse historique et locale aux services d’intérêts économiques éloignés de nos valeurs.

Nous devons avoir dans notre Péiy une presse indépendante du pouvoir économique et politique avec des actionnaires bien ancrés sur notre territoire.

J’appelle donc à un sursaut démocratique et au patriotisme économique local afin que nous puissions soutenir les initiatives de notre territoire qui souhaitent s’investir pour sauver Le Quotidien, notre patrimoine ! Député de La Réunion, j’alerterai l’Etat sur les enjeux consistant à veiller à l’indépendance et la pluralité de notre presse quotidienne régionale avec un soutien à l’initiative locale.

C’est notre devoir de garantir aux réunionnaises et réunionnais les conditions d’existence d’une presse libre et indépendante.



Zot Député, Frédéric MAI LOT