Un concert exceptionnel est prévu le 27 octobre à la Nordev. Pour cet événement les artistes Imen ES, Lynda et Franglish seront présent. Les artistes Klowdy et Lil Jooe assureront la première partie du show.

Le 27 octobre 2023, les artistes Imen ES, Franglish et Lynda seront en concert à la Nordev de Saint-Denis. En plus de ces têtes d’affiche d’exceptions, le duo Liljooe & Klowdy assurera l’avant-première.

Leurs mélodies envoûtantes, dont leurs titres incontournables "Je t’aime" et "Plus 2 nous" de Liljooe, ainsi que "Blesser"et "Nout 2" de Liljooe en featuring avec Klowdy, vous promettent inexpérience musicale magique et inoubliable.