Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, était au côté du Préfet Jérôme Filippini, mardi 26 septembre, pour lancer la campagne annuelle de sensibilisation au risque feux de forêt.

Au Brûlé (Saint-Denis), le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) a ainsi pu présenter à ses tutelles la stratégie mise en œuvre pour prévenir ce risque. Celle-ci s’articule autour deux axes complémentaires : la prévention, notamment auprès de la population en rappelant les conduites à tenir face au risque incendie ; et la lutte contre les incendies, basée sur la mobilisation des moyens terrestres et aériens pour limiter sa propagation.

Cyrille Melchior soulignait ainsi la fragilité des forêts et appelait les Réunionnais à limiter les risques d’incendie en n’allumant pas de feux en dehors des espaces dédiés à cet usage. "Nos concitoyens doivent faire preuve de prudence" martelait-il. Le Président du Département rappelait également la contribution de la Collectivité au budget du Sdis et à l’entretien des sentiers.

Après l’exposé des grandes orientations du Plan départemental de protection de la forêt contre l’incendie (PDFCI), et de leur déclinaison opérationnelle dans les plans de massifs, la presse et l’ensemble des acteurs de la lutte contre les feux de forêt (Météo-France, ONF, Parc national, Police, Gendarmerie), ont pu découvrir la campagne numérique et les affiches qui vont être déployées pendant la saison à risques, jusqu’en décembre.

Elles reprennent six préceptes :

1. Aux abords des forêts : n’allumez ni feu, ni barbecue ;

2. Ne jetez jamais vos mégots en forêt ou par la fenêtre de votre voiture ;

3. Ne réalisez pas de travaux avec des matériels susceptibles de déclencher un feu (disqueuse, soudure…) les jours de fort risque d’incendie (vent, température élevée et sécheresse) ;

4. Ne stockez pas vos combustibles (bois, fuel, réserve de gaz) contre votre maison ;

5. Si vous êtes témoin d’un début d’incendie, prévenez le 18, le 112 ou le 114 (appel d’urgence pour sourds et malentendants) et essayez de localiser le feu avec précision ;

6. Confinez-vous, ne fuyez pas, votre habitation est le meilleur abri.