Un épisode de houle australe concerne actuellement La Réunion. La vigilance Jaune Vagues/Submersions est toujours en cours et concerne les zones côtières allant de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel, selon Météo France.

Une houle australe déferle actuellement sur les côtes Réunionnaises avec des vagues présentant un risque de submersion d’après Météo France.

Cette houle de Sud-Ouest concerne le littoral allant de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel avec des vagues atteignant en moyenne entre 3 mètres 50 et 4 mètres mais pouvant exceptionnellement approcher les 7 à 8 mètres pour les vagues les plus hautes. La plus grande prudence est recommandée le long des côtes exposées rappellent les météorologues.

Sur les plages des Roches Noires et Boucan Canot, des vagues de plusieurs mètres de haut ont été observées ce dimanche matin.

Le public doit donc resté prudent.