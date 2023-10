Le chanteur Kendji Girac a profité de son passage sur notre île pour rencontrer les enfants malades. Un joli moment, pour les sortir de leur quotidien à l’hôpital. En chanson forcément, l’artiste leur a partagé quelques paroles à capella.

Pour les enfants de l’hôpital Bellepierre, ce n’était pas un dimanche comme les autres. Le chanteur Kendji Girac était présent pour eux :

« C’est une bonne chose pour nous car nous sommes malades. On sort un peu de la chambre. On a un meilleur moral après. »

« D’habitude ceux qui sont dans la télé ne sont pas dans les hôpitaux, on est très content ».

L’association les Milles Pat’ a accueilli l’artiste, c’est un moment fort pour tout le monde : « Ça me brise le coeur, on essaie de rester fort devant eux, de faire des blagues pour les faire sourire, mais de voir des enfants qui sont malades comme ça, on prend un claque quoi . » affirme Kendji Girac.

Une belle action pour les enfants malades.

