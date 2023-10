Kendji Girac était en concert à la Nordev de Saint-Denis ce samedi 16 septembre. Des milliers de personnes étaient au rendez-vous et ont repris en cœur ses titres les plus célèbres. Sur scène Kendji a tenu à mettre notre île au premier rang en brandissant le drapeau local.

Après plusieurs années d’absences, le chanteur Kendji Girac a fait son retour à La Réunion pour un concert à la Nordev de Saint-Denis.

L’évènement a rencontré un franc succès, des milliers de personnes étaient au rendez-vous. Benji et ses danseurs, Raynaud Sadon et l’association Ava b’s ont performé en amont du concert et ont su ravir le public présent.

Attaché à notre île, Kendji avait hâte de retrouver les Réunionnais. Dès son entrée en scène l’artiste a invité le public dans un son univers musical et a tenu a mettre notre île au premier rang en brandissant le drapeau local.

