Les journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les monuments historiques qui nous entourent. Parmi ces monuments, la préfecture de La Réunion vous ouvre ses portes.

Programme à La Réunion

Les Journées européennes du patrimoine offrent des superbes occasions de découvertes de nombreux sites patrimoniaux, conjuguant visites de monuments et partage de moments plus festifs autour des rites et traditions, comme par exemple :

- Exploration de l’architecture d’un stade olympique avec la visite guidée du stade Paul-Julius Bénard à Saint-Paul

- Dialogue entre arts et sports autour de l’exposition « Eye in the sky » proposée par le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) de La Réunion au Tampon

- Initiation à un art de combat traditionnel avec des démonstrations de moringue à Villèle

Le programme complet est à retrouver sur le site de la Préfecture.

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/