Des centaines d’élèves de l’école Notre Dame de la paix de Sainte-Clotilde ont participé à une journée olympique et paralympique à Champ Fleuri ce vendredi 12 avril. De quoi faire vivre les JO aux marmailles même à plusieurs milliers de kilomètres.

Les JO de Paris sont dans moins de 100 jours. Si cela a lieu à près de 10 000 km de La Réunion, ce grand évènement sportif résonne jusque chez nous.

Ce vendredi 12 avril à Saint-Denis, une journée Olympique et Paralympique était organisée à Champ Fleuri par l’école Notre Dame de la Paix de Sainte-Clotilde. L’événement a eu lieu en partenariat avec plusieurs acteurs comme AJT Réunion, l’OMS de Saint-Denis et la ville de Saint-Denis.

Du sport pour tous

Près de 650 élèves de la petite-section à la CM2 de cette école à Sainte-Clotilde ont pu s’essayer à plusieurs sports que l’on retrouve notamment aux Jeux Olympiques 2024.

Parmi les activités proposées aux élèves de maternelle, il y a eu un relais revisité, un lancer d’anneaux, du mini basket, de l’athlétisme, de la boxe, kit athlétisme etc... Pour les élèves en élémentaire, c’était trampoline, break dance, tir à l’arc ou encore rugby.

Comme l’indique le directeur de l’école Notre Dame de la Paix, Patrice Réhault, cette manifestation permet "d’associer des pratiques physiques et sportives à l’enseignement moral et civique. C’est l’occasion de travailler des thématiques telles que le fair-play, les valeurs du sport et l’olympisme de la santé et de l’inclusion des élèves en situation de handicap."

Lors de ce rendez-vous sportif, il y a aussi eu une partie paralympique avec l’accueil des élèves d’une classe de l’IME de l’école. Si c’est une première pour cet établissement, l’événement pourrait être renouvelé.