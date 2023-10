Ce mercredi 13 septembre à Saint-Denis, s’est tenu l’élection de Miss et Mister Seniors. C’est donc la candidate n°7 Jeannine Hoareau et le candidat n°5 Roland Antoine Datchimales qui seront les ambassadeurs des seniors de Saint-Denis pour l’année 2024.

Les sélections de Miss et Mister Sénior Saint-Denis ont débuté en juillet, au sein des clubs seniors de la ville.

Après une phase de présélection, 10 femmes et 10 hommes ont été choisis pour défiler le jour J. Après un mois de préparation à l’évènement, il est l’heure pour nos 20 seniors de monter sur scène. C’est donc après une après-midi à faire le show, que le nom des heureux gagnants ont été révélés. La candidate n°7 Jeannine Hoareau et le candidat n°5 Roland Antoine Datchimales seront les ambassadeurs seniors de Saint-Denis pour l’année 2024.

Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis :

« À Saint-Denis, nous considérons que vieillir est une chance. Et dès lors que l’on a cette chance, il faut donner la possibilité à chacun d’avoir de la joie, de la santé et de la bonne humeur. Parmi toutes les villes de France qui ont concouru pour le label « Ville Amie des Aînés », nous avons obtenu l’or car il a été reconnu que tout le travail sur la longévité heureuse à Saint-Denis était une réussite. En somme à Saint-Denis, on vieillit en forme. Et pour la première fois, nous avons l’égalité homme femme pour cette élection seniors. Au-delà du concours de beauté, ce qui est beau aussi c’est le courage, la générosité et la fierté de représenter le chef-lieu. »