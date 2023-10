Le prix des sucreries flambent. Il faut compter 15 à 20% d’augmentation, jusqu’à 50% même selon les marques. Mauvais sort avant de faire le plein peut-être, pour Halloween. Soumis à une taxe sur le sucre, les gérants tentent de minimiser l’impact sur les prix.

Le prix des bonbons est en hausse aussi à La Réunion. Pour quelques grammes de plaisir en plus, la balance affiche un montant de plus en plus cher.

Françoise, gérante d’un magasin, est soumise à une taxe. Pour le moment elle limite les augmentations pour ne pas pénaliser les clients, mais il faut débourser 10% de plus pour les bonbons et 20% pour les glaces.

"Notre marge diminue, cela se traduit par des emplois qu’on ne peut pas prendre ; parfois nous ne sommes pas payés. On est obligé de gratter quelques centimes quelque part pour essayer de garder le cap", explique la gérante.

Cette taxe sur le sucre s’ajoute à la facture de 30% sur les importations depuis l’Hexagone.

"Sur ma dernière livraison de bubble tea, j’ai été impacté de 1 200 euros de plus par rapport à la taxe au sucre," indique-t-elle.

Augmenter les prix raisonnablement tout en subissant l’inflation, c’est le dilemme de cette gérante. Depuis la rentrée, elle constate une baisse de la fréquentation.