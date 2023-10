Ce dimanche, nous fêtons les grands-pères. Les papis, les pépés, les piliers, zarboutans de la famille. Ceux que nous avons rencontrés aujourd’hui nous racontent leur fierté, leur bonheur de voir leurs petits-enfants grandir à leurs côtés.

On apprend de lui, de son expérience et de sa vie, il est notre modèle. Aujourd’hui les grands-pères, piliers de la famille, sont célébrés.

Pour l’occasion, un repas regroupant une soixantaine de papis est organisé ce dimanche au Moufia à Saint-Denis. Pour eux être papi est un accomplissement qui procure du pur bonheur.

"C’est une fierté d’être grand-père en 2023. Cela nous apporte la santé, et cela nous aide comme on est un peu vieux", explique un papi.

"On passe de bons moments avec nos petits-enfants, cela nous donne le sourire et l’envie de vivre", témoigne un second papi.

Le lien entre les petits enfants et les grands-parents est unique. Tous les papis ont été célébrés avec un bon carri.