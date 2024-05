Ce vendredi 12 avril, Patrice Selly, maire de Saint-Benoît, rencontrait les parents d’élève de l’école maternelle André Hoareau. Durant cette réunion, plusieurs solutions ont été apportées pour que les élèves retournent en classe le plus tôt possible.

A partir du jeudi 18 avril, les 120 élèves de l’école maternelle et leurs enseignants seront accueillis, en journée complète, à l’école élémentaire André Hoareau et à l’école maternelle La Poussinière, selon l’organisation suivante :



Les élèves de Moyenne et Grande section seront accueillis dans 6 classes de l’école élémentaire André Hoareau. Pour permettre leur accueil, les élèves de deux classes de CM2 seront transférés au collège Amiral Bouvet. Les élèves de Petite section et de Très petite section seront, quant à eux, accueillis dans 3 salles réaménagées de l’école maternelle La Poussinière : la salle de périscolaire, le dortoir et la salle de motricité.



Un bus scolaire sera mis à disposition pour transporter les élèves de Petite, Moyenne et Grande section au départ de l’école André Hoareau, avec l’accompagnement des Atsem.



Cette organisation est mise en place provisoirement le temps d’effectuer un nettoyage complet, du sol au plafond, des classes contaminées à l’école maternelle André Hoareau. Tous les revêtements de sol, les contreplaqués fixés au mur et les faux plafonds seront retirés pour procéder à un nettoyage profond des salles de classe. Un troisième prélèvement sera effectué par l’Atmo à l’issue de ce nettoyage pour s’assurer de la bonne qualité de l’air avant la réintégration des enfants.