C’est en présence du Maire Mathieu HOARAU et des élus Louise SIMBAYE, Marie-Frède FRANÇOISE et Patrick NATIVEL que M. et Mme GRONDIN ont célébré leurs noces de diamant (60 ans de mariage) le 14 septembre 2023 entourés de leur famille.

Les élus de la collectivité et du CCAS saluent ces 60 années de chemin de vie commune : témoignage d’un parcours main dans la main qui force leur admiration. Toutes nos félicitations pour ce bel anniversaire !