Les musulmans fêtent l’Eid El-Fitr ce jeudi. Un moment de partage et une fête importante pour la communauté.

La lune n’avait pas été observée, mardi soir, la communauté musulmane a donc fait un jour de jeûne en plus et fête l’Eid El-Fitr ce mercredi.

Une fête, de 3 jours, qui marque la rupture du jeûne après presque un mois de ramadan. Un moment de partage, pendant lequel les musulmans vont se réunir pour prier ensemble et partager un grand repas.

Les musulmans ont rompu le jeune une dernière fois hier soir et une grande prière est prévue au lever du jour ce jeudi.

L’Eid El-Fitr, est un jour de fraternité, mais également de pardon et de réconciliation.

Message d’Housman Omarjee, Imam de la Mosquée de Saint-Pierre :

"Certes, le Ramadan est terminé. Mais, il nous convient de poursuivre sans relâche nos efforts tant au niveau spirituel qu’au niveau social et humanitaire, parce que l’Islam n’est pas la religion d’un seul mois, mais c’est la religion de toute une vie. Après un mois de Ramadan où chacun - selon ses capacités - a fourni des efforts en faisant preuve de patience et d’abstinence et en se privant des plaisirs (même parfois licites), il serait dommage de retomber dans nos mauvaises habitudes d’avant. À nous de devenir des véritables serviteurs de Dieu, fidèles à Ses enseignements tout au long de notre existence et de toujours persévérer dans la quête du bien !

Durant ce mois de Ramadan, les croyants ont essayé, chacun à leur échelle, de mieux respecter les droits de leurs semblables et de toutes les créatures de Dieu dans son ensemble. Il faudrait continuer nos efforts en ce sens, car le véritable croyant ne peut être nuisible pour les autres.

De plus, contrairement à certains de nos frères et sœurs qui dans le monde connaissent des oppressions, ici, à La Réunion, nous avons passé un bon mois de Ramadan dans la paix et la sérénité. C’est dans ces moments qu’on peut voir les bienfaits de notre bon vivre-ensemble.

Eid Moubârak à toute la communauté musulmane de La Réunion et d’ailleurs !"