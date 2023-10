Une quarantaine de famille habitant le chemin Alexandre Payet à la Chaloupe Saint-Leu n’a pas accès à l’eau courante chez eux. Cette situation dure depuis quasiment 40 ans. Les riverains concernés fonctionnent sur un système de débrouille et d’entraide. Aujourd’hui, ils en appellent aux autorités compétentes, pour régler, enfin, ce problème.

Depuis près de 40 ans, les habitants du chemin Alexandre Payet à la Chaloupe Saint-Leu n’ont pas accès à l’eau courante. Les habitants se débrouillent comme ils peuvent pour effectuer les tâches du quotidien. Ce problème de manque d’eau leur coûte de l’argent.

"On ne pas boire l’eau qui sort du robinet. On est obligé d’acheter de l’eau en bouteille tous les jours. On ne peut pas laver le linge à la machine, il faut rajouter de l’eau à l’aide d’un tuyau. Lorsqu’on arrive à la fin du mois, cela représente un coût", explique Thierry, habitant du quartier.

La quarantaine de famille concernée a dû s’adapter et trouver des solutions. Ivrain, a construit sa propre retenue d’eau. Elle n’est malheureusement pas potable. "On se sent abandonné depuis longtemps. On fait des demandes, mais on voit qu’aucun élu n’en tient compte", déplore-t-il.

Contacté, le territoire de l’Ouest est resté silencieux. Ce samedi matin les habitants se sont réunis pour discuter du problème et espèrent trouver des solutions.