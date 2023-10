Ce vendredi 22 septembre, les agents de l’ONF et du Parc National ont procédé au démantèlement de 7 camps de braconniers. L’objectif de l’opération est la lutte contre le braconnage de palmistes sauvages.

Un constat alarmant

Sur la zone Est de l’Île de La Réunion, 9 camps de braconniers ont été détectés par les agents du Parc national, en partenariat avec l’ONF, au cours des dernières semaines. Les braconniers y installent leurs camps, essentiellement, pour prélever du palmiste rouge, en danger critique d’extinction d’après la liste rouge de l’UICN.

Le braconnage est considéré comme la première menace de disparition de ces palmistes. Un chou palmiste est, en effet, vendu au marché noir entre 15 et 25 € le kilo, ce qui en fait une cible privilégiée de ces prélèvements.

Le braconnage a un coût environnemental fort car la pression sur certaines espèces peut mener à leur disparition. En outre, le braconnage s’accompagne souvent de l’installation de camps en milieu naturel, au plus près des zones préservées où le palmiste est encore présent. On y constate l’accumulation de grosses quantités de déchets en forêt (plastiques et métaux), de pollution et de prolifération de rats, espèce invasive animale dont l’impact sur la flore et l’avifaune est avéré.

Notons également le coût économique et écologique pour ce type d’opération qui nécessite la mobilisation d’agents publics en charge de la surveillance des milieux naturels ainsi que des moyens techniques coûteux tels que des vols d’hélicoptères.

L’opération de démantèlement

Les agents du Parc national de La Réunion se sont rendus sur 7 des 9 camps répertoriés, souvent placés dans des endroits isolés difficiles d’accès et nécessitant plusieurs heures de marche d’approche, en forêt de Bébour et dans les Hauts de Cambourg. Étant donné la forte accumulation de déchets abandonnés sur les camps par les braconniers (5 m³ de déchets au total), ceux-ci ont été placés dans des « Big bags » qui ont été évacués ce jour par hélitreuillage.

L’opération d’évacuation de ce 22 septembre 2023 s’est déroulée de 6h45 à 10h00 approximativement et mobilisera 5 agents du Parc national, 4 agents de l’ONF, un hélicoptère qui circulera sur les différents sites et un camion-benne qui transportera les déchets en déchetterie. Les deux camps qui n’ont pas encore été approchés feront l’objet d’une opération de démantèlement ultérieure.