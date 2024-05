A l’approche de la saison des déclarations d’impôts, le Syndicat Solidaire Finances Publiques s’interroge sur les services proposés. Selon ce dernier, il est difficile de traiter tous les dossiers alors que des emplois continuent d’être supprimés au sein de l’administration.

« On a beaucoup plus de gens qui viennent nous voir physiquement. On nous demande un accueil parfait à la fois physique, téléphonique, courriel avec des délais de réponses très courts mais il faut savoir que la suppression d’emploi continue ici à La Réunion. On n’a absolument pas les moyens humains de répondre aux consignes gouvernementales. On ne peut pas continuer à couper les moyens et demander un accueil plus diversifié et plus qualitatif » témoigne Magalie Billard, Secrétaire départementale du syndicat Solidaire Finances Publiques.