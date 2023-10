Yves Derfla, père de la syndicaliste Clara Derfla est décédé ce mardi 19 septembre. Né le 14 septembre 1949, il venait de fêter ses 74 ans.

Yves était passionné par les voyages, les pèlerinages et la cuisine. Ancien arbitre de D1, il accompagnait les personnes rendre visite aux malades. Il a également beaucoup œuvré dans le domaine associatif. Il était père de 4 enfants. Sa fille Clara a tenu à lui rendre hommage.

" Dans ta vie tu as marqué beaucoup de gens. Je me rappelle que tu étais arbitre de D1 et pendant le championnat j’avais parfois l’occasion étant petite de te suivre lors de tes matchs. Ta vie a pris un autre tournant lorsque tu as commencé à servir dans l’Église catholique. Tu as commencé à accompagner des gens, à visiter des malades, à les aider. Tu as aussi aidé dans les associations Saint-Vincent de Paul, l’AFC, l’ASPMV…

Mais au-delà de tout ce que tu as pu accomplir de bien dans ta vie tu étais pour moi un papa.

Tu aimais la vie, les voyages, la fête, les pèlerinages, faire la cuisine, les repas en famille…..

Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais et ce que tu étais pour que mes sœurs, Jasmine, Alexandrine et mon frère Daniel ne manquent de rien et aient une éducation. Il y a eu des moments de peines, de souffrance et de joie… des hauts et des bas… Nous avons traversé énormément d’épreuves, eu toutes sortes d’émotions, nous avons appris énormément et surtout nous avons grandis à chaque fois.

Mais ce que je garde de toi papa c’est l’amour que tu avais pour moi, mes sœurs, mon frère et maman.

Avec mes croyances, je sais que tu es mieux là-haut. Néanmoins ton départ est vécu comme un déchirement, une partie de nous qui part. Le deuil a des étapes et nous devons le vivre.

Même dans ton départ tu nous laisses des leçons de vie, d’abord le pardon pour que tu sois en paix et que nous le soyons également, ensuite l’humilité, car qu’importe ce que nous construisons et ce que nous avons, ce qui reste c’est ce que nous étions et nous n’emmenons rien. Et enfin l’amour, car c’est l’essentiel.

Je t’aime papa, je t’aime tellement", témoigne sa fille.