Aujourd’hui, 2 octobre, est célébré le 154e anniversaire de Mahatma Gandhi, l’apôtre de la non violence.

Mohandas Karamchand Gandhi, fête en ce jour son 154e anniversaire. Décrit comme l’apôtre de la non violence, Gandhi a appliqué de manière admirable les principes de la désobéissance civile non violente en Inde pour la libérer de la domination étrangère. On l’appelle le Mahatma, ce qui veut dire « la grande âme ».

Il a mené des campagnes pour soulager la pauvreté, élargir les droits des femmes, établir l’harmonie religieuse et ethnique et éliminer les injustices du système de caste. Il est par ailleurs désigné par Martin Luther King et Nelson Mandela, comme la source de leur inspiration dans leur lutte pour les droits de leurs peuples.

Ce lundi 2 octobre, à La Réunion, l’association culturelle indienne TAMIJ SANGAM, a tenu à lui rendre hommage à 17h au pied de la statue de MAHATMA dans le Parc de la Trinité à Champ Fleuri, près de la médiathèque de Saint Denis.

La violence étant de plus en plus présente dans notre société, notamment en milieu scolaire, l’association appelle à la nécessité d’une prise de conscience.