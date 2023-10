Ce mercredi soir, s’est tenu un showcase exceptionnel rassemblant les artistes Big Flo et Oli, et Naman, pour une soirée Sound System, par Equality Hifi.

Quelques jours après leur succès sur la scène des Francofolies, les artistes toulousains Big Flo et Oli se sont produits lors d’un showcase exclusif, en compagnie de l’artiste Naman.

Interrogé, le plus jeune des deux frères, Oli, s’est confié au micro de notre journaliste sur place :

"On est déjà très amis avec Naman et on avait envie de faire ce qu’ils appellent un Sound System. Donc kiffer le momen présent, puis c’est parti en freestyle.

C’était secret comme évènement, c’était pas organisé, pas annoncé, il n’y a que le bar qui l’a annoncé. Donc on était heureux de voir que le public réunionnais était au rendez-vous et c’était une manière de dire merci et rendre l’amour qu’on a pour La Réunion" s’est confié Oli.

Pour l’organisateur de l’évènement et fondateur de l’association Dub Island, Geoffrey Duffau, "on avait déjà fait ça en 2017, une soirée dans le même style. Quand ils sont revenus, ils m’ont contacté et m’ont demandé de trouver un spot. Ca fait plaisir de partager une soirée à échelle humaine, abordable. Puis avoir Naman et Big Flo et Oli sur un sound system, c’est inédit".