Idéal pour l’apéro, on l’apprécie en général avec du piment chinois ou un peu de siave. Le bouchon est devenu un incontournable. Mais alors quelle est la recette idéale du bouchon ?

Le bouchon est un incontournable des apéritifs réunionnais. Traditionnellement au porc ou au poulet, les petites bouchées de viandes s’apprécient avec ou sans sauce.

Dans une entreprise familiale de Saint-Louis, ce sont 5 000 bouchons qui sont produits chaque jour. En cuisine chacun a son poste. Lucie s’occupe de la farce. "Pour faire la farce, on utilise du blanc de poulet et des cuisses de poulet. On met aussi du chouchou et des oignons verts", explique-t-elle. La confection de la patte, se fait elle aussi de manière artisanale, un secret bien gardé.

Après 15 minutes de cuisson direction, le congélateur, les bouchons seront ensuite livrés à des supérettes et stations-service de l’île.

"Ma mère que tout est fait à la main, elle ne veut pas de machine. Cela nous prend énormément de temps, mais au bout du compte le produit est beaucoup plus qualitatif", explique Zakaria Mansoor, Gérant de la cabane à Sarah.

Chez un autre artisan, le bouchon est décliné en plusieurs saveurs et couleurs. Entre sarcive et piment, sa signature est celui au poulet champignon.

"Je fais ça exclusivement avec de la cuisse de poulet désossé, la chaire est plus moelleuse par rapport au blanc de poulet qui est plus sec. Pour tester un bouchon, il faudrait le faire sans sauce, sans siave, sans piment et se fier à son palais", indique David Chan Liat, Gérant DU restaurant les 2 Dragons.

Peut importe son goût ou sa couleur, l’important est qu’il soit gourmand et partagé sans modération.