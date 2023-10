Le CHU Nord souhaite fusionner les services du SMUR et des urgences. Ce projet prévoit l’intégration des infirmiers du SMUR au service des urgences et l’intervention des urgentistes sur le terrain, en moment de tension. Un Projet mal accueilli selon les syndicats, qui montent au créneau.

La fusion des services du SMUR et des urgences existe dans certains hôpitaux en métropole. Le CHU Nord souhaite fusionner ces deux services pour améliorer leurs compétences.

Cela représenterait un changement de fonctionnement pour une cinquantaine d’infirmiers. Les syndicats reçoivent déjà de nombreux appels de collègues inquiets.

"Il est hors de question que le SMUR perde sa technicité. Ce matin encore j’étais avec un infirmier du SMUR, il était en pleur. Plusieurs d’entre eux se sont rendus à la médecine du travail", indique David Belda, secrétaire départemental de Force ouvrière (FO) Santé.

Trois réunions de travail sont prévues pour le mois d’octobre, mais ce projet divise.

"Il y a une tension et une opposition d’équipe, c’est ce qui nous inquiète le plus. Nous nous demandons pourquoi il y a autant de souffrances et pourquoi avoir diviser deux grosses équipes aussi incontournables pour le fonctionnement de l’hôpital", indique Jean-Marc Velia, secrétaire départemental - Confédération française démocratique du travail Réunion.

Du côté du CHU on temporise et on assure ne pas vouloir imposer le projet, mais continuer les discussions.

"Avoir des gens polyvalents entre ces secteurs, cela va dans le sens de la qualité des soins. Il faudra que nous accompagnions le personnel dans ce sens et non pas en imposant du jour au lendemain une organisation", explique Lionel Calenge, Directeur Général du CHU de La Réunion et du Groupe Hospitalier Est Réunion.

Un des syndicats a déjà fait part d’une lettre au préfet et à l’ARS afin de s’assurer que la problématique soit bien connue des différents acteurs de la santé.