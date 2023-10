Krishna, un jeune Réunionnais de 1 an doit subir une opération délicate à la tête, à Lyon. Une cagnotte leetchi a été ouverte pour permettre à son père de l’accompagner.

La vie de Krishna, un jeune Réunionnais de 1 an, ne tient qu’à un fil : il doit subir une opération assez délicate, il est né avec la fontanelle fermée prématurément, sa tête est en manque d’oxygène : plus ses organes se développent, plus l’oxygène diminue. Il doit se faire opérer d’urgence à l’hôpital de Lyon, opération qui nécessite une évacuation sanitaire dans les plus brefs délais.

Le billet d’avion et l’hébergement sont pris en charge pour la maman, mais malheureusement le père lui, n’a pas cette chance.