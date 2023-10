Deborah, diagnostiquée d’une LAM (leucémie myéloïde aiguë) en novembre 2021, fut sauvée par son frère, un des rares donneurs 100% compatibles à la greffe dont elle avait besoin.

Déborah, 26 ans, est une maman d’un petit garçon de 5 ans. En novembre 2021, lors d’un contrôle de routine chez le médecin pour ce qu’elle pensait être une gastro, sa vie prit un tournant radical : après plusieurs examens et tests sanguins, les médecins lui annoncèrent qu’elle était atteinte d’un cancer, une LAM (leucémie myéloïde aiguë) " J’ai été sous le choc, j’avais l’impression que le monde s’écroulait autour de moi. Mais j’ai repris mes esprits pour commencer le combat ".

Entourée de sa famille et de sa belle-famille, Déborah n’a jamais perdu espoir et surtout sa joie de vivre. Puis, commencèrent les allers et retours à l’hôpital. N’ayant plus de défenses immunitaires, elle fut contrainte de rester dans une chambre, stérile, car le moindre petit microbe pouvait lui être fatal.

Elle commença à perdre ses cheveux une semaine après avoir commencé la chimiothérapie, mais cela n’a rien changé à sa positivité et à sa vision des choses : " des cheveux, ce n’est rien comparé à la vie. Il y avait des hauts et des bas, mais je restais toujours positive malgré tout, et je suis resté positive tout le long et je pense que c’est ce qui m’a permis de passer cette épreuve avec beaucoup détermination."

Pour se rétablir, lui fallait à tout prix une greffe de moelle osseuse. Malheureusement, à La Réunion, ayant beaucoup de métissage, il est compliqué de trouver une personne compatible.

Par miracle, elle réussit à trouver un donneur 100 % compatible, donneur qui s’avère être son seul et unique frère : " quand on me l’a annoncé, je ne pouvais qu’être heureuse, même le médecin affichait un grand sourire à cette annonce ! "

Cela fait maintenant 1 an et demi qu’elle est en rémission. Après des suivis effectués deux fois par semaine auparavant, elle en est aujourd’hui à un tous les trois mois.

" Je remercie mon conjoint, mon fils, ma famille, ma belle-famille d’avoir été là à mes côtés pendant cette épreuve, je n’aurai pas pu traverser ça sans eux. Je ne pourrais jamais assez remercier mon frère et les médecins de m’avoir sauvé la vie. Et l’équipe médicale qui s’est occupé tout au long, ils ont été géniaux. "

Elle a également tenu à adresser un petit mot d’encouragement à toutes les personnes qui traversent les mêmes épreuves qu’elle : " il ne faut jamais perdre espoir, rester déterminé et surtout garder le moral. "

Une nouvelle association

Déborah fait partie de l’association HEMA 974 qui aide les malades des cancers du sang à La Réunion.

C’est une association parue au J,0 le 13 mai 2023 pour aider les malades des cancers du sang suivants : leucémies, myélomes, lymphomes.

les NMP



Ses buts :

• Aider les malades du cancer du sang et aidants familiaux :

• Aider à faire avancer la recherche ;

• Organiser des temps de rencontre et de partage avec les malades

• Médiatiser son existence et ses actions

Récolter des fonds pour aider les malades partant en métropole :

• Organiser ou participer à des événements relatifs à cette thématique.

A la Réunion Héma 974 agit sur l’ensemble des problématiques des cancers du sang en partenariat avec les associations suivantes :



Réunion Moelle Espoir dont le but principal est de mener des campagnes pour le recueil de moelle osseuse dans notre le :



Vivre avec une NMP qui est à l’initiative de Septembre Rouge et s’occupe particulièrement des Néoplasies Myéloprolifératives, C’est une association nationale avec une antenne locale dont la responsable est Nathalie Cazanove :



AF3M, association nationale avec antenne locale dont la responsable est

Françoise Valette. Cette antenne s’occupe des myélomes,

Ensemble, elles menent des actions pour soutenir les malades de tous âges et conditions et leur famille.